陸海警扣澎湖漁船　金門漁會陳水義：罕見

金門區漁會理事長陳水義。（取自臉書） 中評社台中7月3日電（記者 方敬為）大陸海警船2日晚間在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻、5人員押回泉州圍頭港，引發關注。金門區漁會理事長陳水義接受中評社訪問表示，相關情況罕見，過去澎湖漁船也是在相關海域作業，船追著魚，難免越界，以前相安無事，現在兩岸氛圍不佳已逐漸有負面效應，站在漁會的立場，只能提醒漁民作業要小心謹慎，注意不要越界捕魚。



陳水義表示，根據經緯度來看，澎湖漁船大進滿88號當時作業的海域確實有越界，比較靠近大陸圍頭外海，距離金門北碇島有20幾浬，與泉州圍頭只距離10幾浬，應該是太接近大陸地區了。加上根據大陸的規範，最近這個季節是“禁漁期”，也就是說，澎湖漁民作業觸犯了相關規定，所以大陸海警依規定展開執法。



澎湖漁船大進滿88號2日晚間8點左右在金門東北外海作業時，遭2艘大陸海警船登檢後帶回大陸圍頭港，台“海巡署”派3艘海巡艇趕抵現場，但遭大陸海警攔阻，雙方在海上對峙近一小時，台方考量案發地點在大陸水域內，避免衍生爭端，最後無功而返，漁船上包括洪姓船長在內共有2名台籍、3名印尼籍漁民。



針對澎湖漁船在金門周邊水域作業遭大陸海警扣押，陳水義表示，過去很少有大陸海警扣押台灣漁船，澎湖漁船過去也是採取相同的作業模式，以前相安無事，現在似乎不能依經驗法則來判斷。