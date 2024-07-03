郭智輝拋引進移工　台電員工：小心鬧人命

圖為台電技能競賽，“配電外線”在模擬搶修現場情境。（台電高雄區處提供） 中評社台北7月3日電／面對跳電事件頻傳，台“經濟部長”郭智輝2日拋出台電人力不足，要加強供電妥善率，可能要跨部會協商向海外引進移工。台電基層員工痛批：“部長搞不清楚狀況”，指停電事故搶修，很多是活電作業，運用移工在溝通上會不會容易產生誤解或聽錯指令？而只要一個指令聽錯或是送錯開關，就可能出人命。



中國國民黨“立委”羅明才質詢，台灣歡迎AI大廠來台，但大廠擔心會跳電、缺電，能源是否能達到對方需求？郭智輝說，至2030年為止，有把握提供穩定的電給大廠。有些工廠與數據中心不允許跳電，會加強那部分的保護措施。他坦言人力不足，要加強供電妥善率，可能要跨部會協商，向境外引進工人。



根據現行法規，台灣目前並未開放能源業引進移工，台電僅能引進營建業移工從事如變電所等工程。



根據《中時新聞網》報導，對於郭智輝引進移工協助供電妥善率構想，台電表示，會照部長說的研議看看。至於是否有人事規章要突破，還要討論。台灣勞工陣線祕書長孫友聯則批評，移工政策不能解決一切問題。郭智輝似乎先預設台電找不到台灣工人，這實在很有爭議。產業總工會秘書長戴國榮說，“勞動部”未開放能源業移工，若要新增行業別，憂心會有破窗效應，其他行業也會要求一併放寬。



藍委牛煦庭強調，人力不足是台電長久的問題，其原因是財政困窘，而困境背後則是錯誤的能源政策。現在面對電網老舊問題，要動用移工支援，恐是沒有方法的方法。