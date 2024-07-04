邱若華語中評：賴政府讓台灣觀光業者很恐懼

國民黨籍“立委”邱若華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月4日電（記者 張穎齊））陸委會6月27日起調高赴大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號為橙色“避免非必要旅行”，觀光禁團令更未解除。中國國民黨籍“立委”邱若華向中評社表示，賴清德就任後，各方面都處於不穩的狀況，橙色警示更是造成台灣人、旅遊業者恐懼，原先說好兩岸要春暖花開，但卻看不到作為，到底要將台灣帶向何方？



邱若華指出，大家原本都很期待賴清德要有所作為，兩岸應該和平、彼此堆疊善意，但“賴政府”如今卻讓台灣的觀光業者感到很恐懼。



桃園市選出的邱若華3日在“立法院”接受中評社訪問表示，“交通部”觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，其實從前“交通部長”王國材時期就一直在說要拚國際客、陸客，但她近期質詢觀光署時，目前竟衹有200萬人次，落差甚大，如今卻又發生台灣人赴陸港澳轉為橙色警示。



邱若華說，網路上還有很多台灣人都在討論，去陸港澳有那麼危險嗎？造成全台各地旅遊觀光業者哀鴻遍野，政府沒有實際作為，呼籲政府不要用意識形態凌駕台灣觀光產業經濟，台灣賴以為生的觀光旅宿、交通業者們，都希望賴清德上台後，兩岸能春暖花開。



針對賴清德提出“兩國論”，影響兩岸關係，邱若華說，蔡英文政府說要拚經濟，“賴政府”上台後，卻沒有看到實際會將台灣帶往哪個方向？現在“立法院”整天鬧哄哄，希望賴清德跟賴的團隊可實際針對問題，回應觀光業者訴求，兩岸關係賴別搞那麼強硬，應維持過去有效溝通。



她也提到，每個執政者雖都有不同做法與風格，但重點是要為全台灣人民生著想，目前看到賴清德上任，從“立院”到兩岸等各方面，都處於不是很穩定的狀況。