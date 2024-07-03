新黨罷免桃園議員于北辰　黃復興動起來

新黨副發言人游智彬(左)發起“罷免無黨籍桃園市議員于北辰”的連署行動。(照:新黨提供) 中評社台北7月3日電／新黨副發言人游智彬發起“罷免無黨籍桃園市議員于北辰”的連署行動已經開始，游智彬今透露罷免進度，表示陸續收到連署書，相信第一階段很快就能達標，並公佈周四在桃園火車站前進行陸戰罷免宣傳，呼籲市民拔掉不適任的市議員。



游智彬表示，罷免于北辰的正當性，主要在於當選議員並沒有認真服務，議會工作敷衍了事，同樣當市議員，同樣常上電視，同一個會期桃園市平鎮區市議員黃敬平提案16件，于北辰卻衹有提案區區2件，領同樣的薪水，聘一樣多的助理，卻衹有做黃敬平議員1／8的工作量，如果這不是薪水小偷，什麼才叫薪水小偷？



游智彬提到，罷免前有請教地方大老，大老原來不看好罷免行動，認為只會幫助于北辰打知名度，但是黃復興系統的前輩怒濤澎湃，強力支持和推動游智彬罷免于北辰，甚至有幾位退役將軍都出手幫助游智彬，看來這把火燒起來的速度已經超過大家原來的設想。



游智彬指出，民進黨在基隆用假公民團體真側翼的手段進行罷免市長謝國樑，引發藍營基層怒火。藍營基層對罷免于北辰的熱情很高漲，所以打蛇隨棍上，並公布周四在桃園火車站前進行陸戰罷免宣傳，呼籲市民拔掉不適任的市議員。



游智彬說明，罷免于北辰有三階段，以上一屆桃園區的選舉人數359,433人來看，第一階段需要有效連署書3,595份，第二階段需35,944份，第三階段需89,859人以上同意罷免才能達成，難度可說比民進黨罷免謝國樑還高。



民進黨組織部前主任莊嚴也說，教訓賴清德、沈伯洋、柯建銘、王義川、范雲的唯一方法是罷免于北辰，于北辰激發人民憤怒無遠弗屆，許多桃園區外的民眾都想罷免他，于北辰讓黃埔的眾陸軍官校的學長、學弟們的尊嚴與榮譽蒙羞，忍無可忍無須再忍，因此發起罷免連署，也為明年罷免綠委的行動醞釀積聚能量。



新黨發言人陳麗玲律師表示，在執業接觸許多桃園長輩們的反饋，對於于北辰諂媚民進黨政府惡行惡狀的言論不僅不齒不屑，更多的是義憤填膺，于北辰倚仗祖上庇蔭深受“中華民國”陸軍栽培提攜，僥倖升將軍，卻為一己的政治利益，不惜污衊詆毀黃埔軍魂，只為了成就于北辰個人的政治權位，令人不勝唏噓。