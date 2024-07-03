盧秀燕選黨魁？國民黨：還未討論主席選舉

國民黨文傳會主委李彥秀受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）針對外傳中國國民黨籍台中市長盧秀燕有可能角逐明年的黨主席改選，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪時澄清，有關明年的黨主席選舉，完全不在目前黨內討論範圍，相信盧秀燕方面也沒有討論，現階段黨內從上到下，各縣市政府都在努力把市政工作做得更好。



國民黨今天下午召開中常會，會後由李彥秀出面轉述，她受訪時針對外傳盧秀燕參選黨魁一事做出以上表示。



李彥秀指出，黨中央現在全力支持國民黨“立法院”黨團推動各項議案，以及接下來還要舉辦100多場的基層說明會。至於明年的黨主席選舉，完全不在目前的討論範圍之內。



另外，國民黨中常會今日通過年度中心任務案，李彥秀表示，每一年國民黨都會有年度中心任務，現階段重點就是黨中央全力支援“立法院”黨團推動“國會”改革以及福國利民的法案，不讓民進黨“立法院”黨團造謠、抹黑，接下來會透過基層說明會與社會溝通，讓大家知道國民黨的努力方向。



民進黨批評國民黨推動選罷法修法是為了幫黨籍基隆市長謝國樑逃過罷免危機？



李彥秀說，謝國樑罷免案在前，修法方向在後，適不適用大家心裡有數，請民進黨不用惡意誤解。