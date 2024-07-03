韓晤日議員　宣布9成“立委”入台日聯誼會

韓國瑜會見日本參議院友台小組“TY會”訪問團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見日本參議會友台小組訪團，會中韓國瑜宣布，台灣113席“立委”當中，有100位加入了台日交流聯誼會，顯示“立委”重視對日交流。



“立法院”“台日交流聯誼會”今年4月舉行成立大會時僅70餘位“立委”加入，前“立法院長”王金平為此曾當著韓國瑜的面表示，希望本屆“立委”可以多多加入台日交流聯誼會。韓今宣布成員達到100位，不負王金平所托。



韓國瑜今日下午會見日本參議院友台小組“TY會”訪問團，與會成員包括副院長江啟臣、國民黨“立委”楊瓊瓔、馬文君，以及民進黨“立委”邱議瑩和台灣民眾黨“立委”張啟楷。日本TY訪團成員包括會長滝波宏文、副會長吉川有美等共8位日本參議員。



韓國瑜進場熱情和每位日本參議員握手問好，雙方氣氛融洽。特別的是，由於台灣在爭取8年後，終於獲得日本同意，開放台灣紅肉火龍果進口，今天恰逢第一個裝載台灣紅肉火龍果的貨櫃啟程運往日本，江啟臣特地帶了一箱火龍果到場，分送給日本參議員。



韓國瑜致詞時表示，感謝各位日本議員多次寫信給世界衛生組織（WHO），替台灣爭取參與世界衛生大會（WHA），台灣在國際上相當孤單，我們就像游泳一樣，我們在水下潛行很長一段距離，我們希望上來換一口氣，我們在國際舞台上是這樣的感覺。我們希望和五湖四海所有好朋友多來往，所以日本議員對WHO表達台灣希望參與WHA，這對台灣、“中華民國”而言非常重要。

