賴清德主持中常會聲援吳思瑤、沈伯洋

賴清德中常會一開頭就對吳思瑤、沈伯洋表達關心。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北7月3日電(記者 黃筱筠)民進黨下午召開中常會，賴清德主持會議時提到，黨內“立委”吳思瑤及沈伯洋遭受許多抹黑和攻擊，在此他要向兩位委員表達關心，面對惡意挑起的對立和仇恨，我們深化台灣民主的決心絕不會輕易動搖，同時他也要特別感謝民進黨團每一位成員這段時間的努力。



據轉述，賴清德在中常會一開頭破題就聲援吳思瑤與沈伯洋，吳思瑤感謝大家的關心。



綠營最近推動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，藍軍反制，吳思瑤最近成國民黨鎖定罷免的頭號綠委，而沈伯洋最近因為陸媒盯梢以及A片論也被網友攻擊。



賴清德也提到，七月開始，“行政院”推出各項新制，以減輕民眾生活負擔為目標，推動了許多便民的措施。社會大眾非常關注的交通安全、行人路權，是政府施政的重中之重。



賴清德說，針對行人與道安的保障，“行政院”推出了“道安總動員”及“全民參與街道改善平台”兩大平台，“道安總動員”，讓民眾可以透過平台儀表板，即時了解改善的成效，也可以提報需要改善的路口。



賴清德表示，“全民參與街道改善平台”則是讓民眾可以直接參與街道改善的過程，經過民眾票選後，得票數最高的前10案，並由中央全額補助進行改善，讓中央地方一起合作、回應民意，打造以人為本的交通環境。希望全體黨公職可以協助“政院”多加宣傳，只要越多民眾參與公共事務，改革的腳步就會越快。



他也說，另外，COVID-19疫情，預估七月進入高原期。夏季是腸病毒的流行期，而流感今年夏天也罕見地進入流行期。在疫情重疊之下，中央和地方政府要緊密合作，避免疫情擴大。同時，我們也要確保資訊的透明與流通，讓民眾能夠掌握正確的資訊，一起來維護健康。

