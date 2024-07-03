邱太三取消綠常會報告太巧? 據傳確診新冠

邱太三原訂出席民進黨中常會進行台獨懲戒因應專案報告，因身體不適告假。（中評社 資料照） 中評社台北7月3日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行中常會原定專案報告邀請前陸委會主委、亞洲大學財經法律系講座教授邱太三報告懲“台獨”22條意見，建議台灣的因應之道，但昨晚突然因為身體不適取消，加上昨天晚上發生澎湖籍漁船遭到大陸扣押，邱太三缺席被質疑太巧了！但據瞭解，邱是因確診新冠，無法出席進行專案報告。



據透露，民進黨昨晚一獲知邱太三身體不適，即通知媒體今天專案報告取消，黨中央昨晚通知媒體時間是8點27分，而“海巡署”則是在昨晚8點14分接獲報案，大陸2艘海警船攔檢澎湖籍大進滿88號漁船，時間點巧合引發猜測。



有關於漁船遭到大陸扣押事件？民進黨發言人吳崢在中常會後表示，台灣漁船遭到扣押的議題，在中常會沒有安排這個議程，這部分包含陸委會、“海巡署”都有做出相關進度與說明，期待政府透過相關機制呼籲陸方儘速放船、放人。



據轉述，有關於懲戒“台獨”22條，會中“正國會”中常委陳茂松提到，有朋友要去大陸很緊張，希望政府要多說明去大陸的危險性。



根據轉述，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘對“立法院”事務進行報告時提及，史上最嚴厲挑戰的第一個會期要結束了，國民黨與民眾黨希望召開臨時會，這要朝野協商處理。而“憲法”法庭也將在10日召開暫停處分庭，表示大法官對於憲政爭議的重視。



據瞭解，柯建銘也提到下會期會進入真正深水區，許多需要表決的案子，都會在下會期進行。因此，下會期表決朝野會更加激烈，政黨對立更加嚴重。



