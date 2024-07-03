綠委追問懲獨22條　官員：旅遊風險趨嚴重

“外交及國防委員會”。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北7月3日電／大陸日前公布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，多位“立委”今天在“立法院”質詢台“外交部”，大陸與50多個國家簽署引渡條約，民眾會否因此受到影響。台“外交部次長”陳立國直言，近來風險確有趨於嚴重的傾向。



針對大陸懲獨22條，民進黨籍“立委”林楚茵今在“外交及國防委員會”建議政府強化旅遊警示宣導，她舉美國有智慧旅行者註冊計劃，國務院主動發布旅遊警示，台灣有一個旅遊救助指南的APP，但下載次數僅47萬3000次，相較於台灣出境人數到今年3月已達132萬人次，差距過大。



陳立國表示，近來風險確有趨於嚴重的傾向，承諾會加強宣導，利用各種手段傳達給民眾。



民進黨籍“立委”王定宇詢問，陸委會日前調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為橙色燈號，但那是針對陸港澳，民眾在第三國或第三地的引渡風險，是有還是沒有，是高或是低。



陳立國說，跟中國大陸有引渡條約或司法互助的國家不在少數，對於“立委”建議，“外交部”會在“國安”體系一起來研議。



國民黨籍“立委”馬文君也表示，中國大陸跟55個國家簽署引渡條款，有39國家已經生效，且不乏民眾常去的國家，例如泰國、南韓、越南、法國、義大利等，雖然政治犯不引渡，一旦大陸使用引渡條約要求簽署國引渡被中國大陸認定的“台獨”分子，是否有什麼作為可以提醒民眾。



陳立國表示，“外交部”會跟理念相近及民主國家，建立交流合作對話機制。不過馬文君認為，現在再去做已經慢了。陳立國說，會立即來研議。