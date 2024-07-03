澎湖漁船遭陸扣押　縣長陳光復盼人船釋放

澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府資料照） 中評社台北7月3日電／澎湖籍漁船大進滿88號2日晚間因涉嫌非法捕撈，遭大陸海警連船帶5名人員被大陸海警帶回福建圍頭港。澎湖縣長陳光復3日表示，漁民討海很辛苦，盼大陸方面儘快將人船送回，同時也請陸委會與“海巡署”等協助，儘速協調。



洪姓船長家屬已委託澎湖兩岸交流協會理事長林炳坤出面與大陸協商。林炳坤表示，此案單純牴觸漁業法，不樂見無限上綱政治化，升高兩岸仇恨值。



現任無黨團結聯盟主席、前“立委”林炳坤說，過去小管期，澎湖漁民習慣到金門外海作業，早年兩岸關係好的時候，對岸睜一隻眼閉一隻眼，現在兩岸間搞成這樣，我們常稱大陸越界捕魚，越過27海浬“中線”，動輒驅趕嚴以執法，日前就抓了2艘，而我們漁民到人家海域附近作業，現在又是大陸休漁期，不准抓魚，人家怎會容許越界？



縣長陳光復說，第一時間獲報，縣府人員即前往慰訪船員家屬，“家屬心情不好，但仍頗鎮靜，都希望陸方能盡速釋回人船”。漁民平日為了生計，在風浪裡十分辛苦工作，希望“海巡署”及陸委會務必協助，請對岸釋回人船。



大進滿88號漁船許姓船東表示，目前全無訊息，只希望大陸方面在完成調查後，儘速放人，讓人船早日駛返。