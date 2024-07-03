東台灣最美新地標動土　花蓮豐濱山形圖書館

花蓮豐濱鄉新圖書館，建物造型以山形結合百葉層疊樣態，呈現當地獨特地景樣貌。（豐濱鄉公所提供） 中評社花蓮7月3日電／花蓮豐濱鄉立圖書館啟用迄今逾30年，公所爭取教育部經費補助，將在阿美族聖山奇拉雅山（Cilangasan）下新建圖書館，花費新台幣1.82億元新建圖書館，建物造型以山形結合百葉層疊樣態，呈現當地獨特地景樣貌。今天動土開工，預計2026年3月完工，啟用後將成為東海岸全新打卡景點。



豐濱鄉公所3日上午在鳳林分局豐濱分駐所斜對面的工程基地舉行動土典禮，教育部、縣府、民代等約百餘人出席，以原住民傳統祭祀及道教祭祀等儀式祈福。



圖書館為地下1層及地上4層樓建物，外觀造型反映在地自然環境特色，以山形量體結合百葉層疊樣態，呼應阿美族聖山奇拉雅山、石梯坪特殊的岩岸地景。室內設計以海洋藍樓梯作為使用主要動線，串連各空間，象徵豐濱鄉由太平洋廊道連結各村組成，以及該地是南島族群傳說的發源地。



鄉公所指出，新圖書館總樓地板面積約497.5坪，1樓為大廳、山海咖啡廳、圖書借閱櫃台、兒童區、在地藝文區等。2樓是青少年區、期刊雜誌區、常設及主題展區、多功能階梯展演區。3樓為多媒體視聽區、行政辦公室及綜合教室。4樓是全年齡區，地下室主要為機房與儲藏室，戶外空間則有平面停車場及景觀植栽區等。完工後將申請綠建築標章。



豐濱鄉長邱福順說，新圖書館位處鄉內核心地段，有商店街、各部落、緊鄰奇拉雅山阿美族豐濱實驗小學、豐濱鄉老人會、豐濱分駐所、豐濱戶政事務所、便利商店等。鄰近200公尺處還有豐濱國中、衛福部豐濱原住民分院、鄉公所、衛生所、郵局、農會等，期盼圖書館的興建能為地方發展注入新活力，打造網美圖書館促進觀光旅遊多功能面向。