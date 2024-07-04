廖達琪：拜登支持者很痛苦　特朗普勝算高

中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）現年82歲的美國總統拜登首場大選辯論表現欠佳，引起民主黨支持者憂心，黨內熱烈討論是否換將。中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪接受中評社訪問表示，選戰剩5個月陣前換將是大忌，且前總統克林頓、奧巴馬都說不要換人，有潛力的挑戰者謙讓且民調未超過拜登，最後應該還是拜登與特朗普的對決。目前關鍵是亟需解決非法移民的內政問題，加上拜登支持者熱情煽動不起來，選情可能對特朗普較有利。



廖達琪為美國密西根大學政治學博士，曾任中山大學政治學研究所所長、台灣政治學會會長、史丹佛大學胡佛研究所訪問教授。



對於拜登是否能參選到底?廖達琪表示，目前紐約時報的菁英們都希望換掉，但民主黨傳統的菁英，尤其是當過總統的克林頓、奧巴馬都說不要換掉，因為在眼前的節骨眼換人，對民主黨來說會陣腳大亂，雖然有候補名單，一個是美國副總統兼參議院議長賀錦麗，另一位是加州州長紐森，都算蠻有潛力的，但目前來講，兩人民調都還沒有超過拜登，而且因為過去民主黨具有類似華人文化較客氣的特質，拜登還在位所以其他人都謙讓，在這種權力圈圈的內圈文化裡，恐怕要靠拜登家人，譬如太太或身邊最近的人去講，但目前看起來都還想硬撐。



廖達琪表示，11月就要投票，陣前換將是大忌，選戰只剩5個月而已，並不是那麼容易。上週辯論前有醞釀是不是要把拜登換下來，但事實上看起來，是有很大困難，拜登隔幾天去輔選時又表現很好，狀況看起來是有起伏的，當然畢竟是81歲的人了，推測美國11月大選應該還是拜登與特朗普的對決。

