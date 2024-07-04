赴陸慰問又碰澎湖漁船事件　金門府會無奈

金門縣紅十字會副會長許玉昭（右1）赴泉州慰問214漁船事件陸籍罹難者家屬。（金門縣政府提供） 中評社7月4日金門電（記者 方敬為）金門縣政府、議會2日組團赴泉州晉江市慰問214漁船事件陸籍罹難者家屬，盼緩和兩岸情勢，當晚卻發生澎湖漁船遭大陸海警扣押事件。國民黨籍金門縣議員、金門紅十字會副會長許玉昭接受中評社訪問表示，214事件遲未善了，導致金門觀光受挫，基於人道及兩岸交流立場，金門府會與民間都希望能化解僵局，赴陸釋出善意，未料一波未平另波又起，無奈！



許玉昭，銘傳大學公共事務學研究所碩士，國民黨籍金門縣議員，兼任金門縣農會理事長、紅十字會副會長等職。



澎湖漁船“大進滿88號”2日晚間8點左右在金門東北外海作業時，遭2艘大陸海警船登檢後帶回泉州圍頭港，台“海巡署”派3艘海巡艇趕抵現場，但遭大陸海警攔阻，雙方在海上對峙近一小時，台方考量案發地點在大陸水域內，避免衍生爭端，最後無功而返，漁船上包括洪姓船長在內共有2名台籍、3名印尼籍漁民。



當天稍早，金門縣府會才組團赴泉州晉江市慰問214漁船事件陸籍罹難者家屬，包括金門縣副縣長李文良、議員王國代、許玉昭、李養生、縣府參議呂清福、金門縣紅十字會長洪國正、總幹事呂忠飛等人，共同向家屬致贈金門鄉親所捐助的善款新台幣20餘萬元，盼相關事件早日落幕，罹難者能早日返鄉入土為安。未料晚間又發生兩岸海上執法衝突，讓金門府會人士感嘆不已。



兼任金門紅十字會副會長的許玉昭向中評社表示，真的是始料未及！金門府會慰問團才赴晉江結束，澎湖漁船事件就發生了，當時他們還在從泉州前往廈門返回金門的途中，回到金門後看到新聞，大家都感到非常無奈。

