青鳥再聚“立院”　傍晚記者會開始人還很少

綠營側翼團體3日下午舉行“反對沒收罷免權.公民開講”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）“立法院”日前否決“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案，賴清德已提出“釋憲”。屢次動員的民進黨側翼“青鳥行動”3日黃昏再度齊聚“立院”外，但表定下午5點半記者會開始時，群眾仍相當稀少，目測僅約20人，媒體、工作人員、警方數量都比較多，彼此過去曾一度達1.2萬人潮，明顯巨幅消風。



綠營側翼團體今日下午舉行“反對沒收罷免權.公民開講”記者會，與會的有公投護台灣聯盟總召羅宜、台灣公民陣線執委賴中強、新北工作隊副隊長蕭任佑、台灣基進秘書長吳欣岱、時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人林裙靜、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲等。



側翼團體訴求，4日內政委員會將審議中國國民黨籍“立委”提案提高罷免門檻，增加罷免難度。除了現行制度的“同意票數達原選舉區選舉人總人數4分之1以上”，國民黨欲提案新增“同意票數必須超過被罷免人當選票數”，形成罷免“雙門檻”，大大提高罷免難度。



側翼團體痛批，國民黨在公民反“國會”濫權行動中全無檢討自省，甚至要繼續強推與民意不符的民主倒退法案，要先拔除後患、除掉人民手中的最後武器。台灣公民陣線兌現承諾，今晚再次號召民眾回到濟南路，緊盯藍白“立委”，表達對於提高罷免門檻的抗議。



現場記者會開始，群眾人數鮮少，多是大批媒體、工作人員、側翼團體幹部成員，甚至負責維安的“內政部”“警政署”保六總隊加上台北市警局中正一分局的警力加總，約240人，都大幅比群眾人數還多數倍。



天氣炎熱，今晚的青鳥行動預計將持續到晚間9點，各方意見領袖輪番上台宣講。