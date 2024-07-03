青鳥為選罷法再度集結　正式開場參與者少

台灣公民陣線在濟南路發起抗議行動，現場民眾還不到50人。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月3日電（記者 俞敦平）針對今日“立法院”內政委員會召開的選罷法修正草案之公聽會。台灣公民陣線繼青鳥行動後再度發起抗議，號召民眾於下班下課後前往“立院”外集合，捍衛人民手中的最終武器。



今日傍晚，台灣公民陣線於“立法院”外濟南路上召開，“反對沒收罷免權·公民開講 下班下課，警告藍營“立委”！邀請台灣公民本週三再聚濟南路！”開場記者會。不少台派人士出席，包含台灣公民陣線執行委員賴中強、時代力量黨主席王婉諭和台灣基進台北黨部主任委員吳欣岱等。



應對今日“立法院”內政委員會召開由國民黨團所提出的選罷法修正草案之公聽會。台灣公民陣線繼抗議“國會”改革法案的青鳥行動後，再度為了反對藍營提出的法案而走上街頭抗議。台灣公民陣線指出，該草案將提高罷免門檻，包括新增“同意票數必須超過被罷免人當選票數”的規定，形成所謂的“雙門檻”，這將大幅增加罷免的難度。



由於今日是的上班日，台灣公民陣線呼籲民眾在下班或下課後前往濟南路一段抗議，以表達對提高罷免門檻的反對意見。避免民主倒退的行為，並且捍衛是人民手中的“最後武器”。但可能五點半的開始時間和普遍大眾下班時間相比略早，在記者會開始時，現場儘管有不少媒體採訪，但聚集在舞台前的民眾還不到50人。