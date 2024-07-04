栗正傑：綠想藉漁船事件操弄仇中　可惡

退役少將栗正傑。（中評社資料照） 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）澎湖籍漁船“大進滿88號”2日涉非法捕撈遭大陸海警登檢扣押，並將船隻連同洪姓船長、漁工共5人押回福建泉州圍頭港。曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑向中評社表示，該漁船確實越界捕魚，直白點形容，甚至是進到人家院子裡去了，大陸方面警告勸離沒有效果，當然要採取動作。



栗正傑說，後續如果陸方將事件定調在台灣漁船越界，或是非法捕撈，可能還比較好處理，但如果升高到政治層面就很複雜。但最讓他氣憤的是，事件發生後，應該是以救人為優先，但他感受到“賴政府”仍想藉此事件操弄民眾“仇中”，要將事件導向為大陸做法蠻橫，極為可惡。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻連船上5人帶回大陸。台灣“海巡署”派出3艘巡防艇前往現場，試圖阻止。現場的大陸海警船多達7艘，台灣巡防艇僅3艘，寡不敵眾，救援失敗。



栗正傑接受中評社訪問時對此表示，漁民越界捕魚，以往經常發生，這次不是首例，過去兩岸關係還行的時候，都是用漁事糾紛的方式來處理，依情節輕重罰款和扣船二、三天，兩岸互相都有扣船，我們會扣大陸漁船，對岸也會扣我們的漁船，都發生過，但以往都不會成為新聞，這次純粹是政治上兩岸走向惡劣對立，大家才會把這件事看得很嚴重。

