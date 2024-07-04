左正東：賴操作統獨對抗　藍要有效九二共識

台灣大學政治系教授左正東接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月4日電（記者 張穎齊）賴清德提出“兩國論”，影響兩岸關係緊繃。台灣大學政治系教授左正東接受中評社訪問表示，賴清德不斷重復提到“兩國論”，就是希望台灣內統獨對立、兩岸緊張，這樣多數民眾會站在賴那邊；中國國民黨要避免掉入賴清德的陷阱，不能迴避兩岸議題，要用有效的九二共識論述，在政治上得分。



左正東，美國丹佛大學國際研究博士，曾任台灣大學社科院中國研究中心執行長，並於江啟臣任中國國民黨主席時出任國民黨大陸事務部主任、海基會董事，現為台大政治學系教授，研究專長包括國際政治經濟學、東亞區域整合、東南亞等。



左正東表示，從陳水扁到蔡英文執政，不改“中華民國”“國號”，也不會把兩岸都屬同個領土的結構改掉，更不會實質“獨立建國”。照賴清德與陸委會副主委梁文傑所謂兩岸互不隸屬就是“兩國”互不隸屬，與蔡英文、馬英九差不多，那為何不乾脆接受馬的九二共識？



左正東說，李登輝時期說兩岸是分治的中國，一中各表，都沒問題。其實蔡政府第一任期的海基會董事長田弘茂說蔡的演說也不下於九二共識。那就請賴別再說九二共識是出賣主權，也別再說九二共識就是一個中國，賴若一直強調延續性，那應認真考慮接受九二共識。



他也向中評社提到，賴清德不斷在公開場合重復講“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬的“兩國論”，不知往後會不會繼續講，但未來會有更多考驗給賴清德，到底有無能力保護台灣民眾的生命、自由、財產、安全？賴的說法，能不能受到大家接受並成為指標？不管賴怎說，台灣或早或晚都要認知到，要如何與對岸找到相處的方法，兩岸應坐下來解決歧異。

