中評關注：賴拋AI產業移中南部鞏固選票

賴清德6月30日出席高雄捷運RK1岡山車站通車典禮。（高雄市政府提供） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）賴清德拋出AI產業、先進產業往中南部移動強調高雄會“後發先至”，從政治角度來看，高雄2018曾是“韓流”起源地，2026年民進黨籍高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲皆將兩任屆滿卸任，將是藍營挑戰的最好機會。“賴政府”此舉有鞏固南部綠營基本盤，避免“民心思變”，持續削弱“韓流”影響力，防堵藍營挑戰者的機會。



賴清德日前拋出要將AI產業、先進產業往中南部移動，藍營台北市長蔣萬安、桃園市長張善紛紛表態持不同意見，蔣認為重視區域均衡發展外也要做效益評估，張則說擔憂台灣會落後國際。不過被問及蔣、張意見，陳其邁則不予評論。



6月台北國際電腦展，英偉達執行長黃仁勳旋風來台說要投資第二座研發中心，全台9縣市紛紛表態爭取，重演當年爭台積電設廠的熱潮。



過去台灣重北輕南，與政經中心在北部，精英也都來自北部等因素有關，讓高雄發展被台中追上，北漂議題也受重視，加上大環境不好，導致2018年吹起“韓流”，長期被綠營執政的高雄還因此“政黨輪替”，但後續因為韓國瑜挑戰2020大選失利，又被罷免，綠營才因此再度拿回高雄。



高雄曾經變天的這段歷史，恐怕也讓綠營記憶猶新，甚至揮之不去。2022年，屏東縣長選舉，也因為民進黨沒有連任優勢，國民黨蘇清泉只輸民進黨周春米一萬一千票，可說是藍綠最接近的一次，民進黨驚險萬分才守住。

