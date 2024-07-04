中評鏡頭：高雄奇廟宇　坐落路中央

“千秋府”位於高雄市前鎮區和平二路上，是全台少見的“路中廟”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）“千秋府”位於高雄市前鎮區和平二路上，主祀千秋爺，由於廟宇建築坐落在和平二路的正中央，是台灣少見的“路中廟”，每當車輛行經此路時，都會從廟宇的兩旁繞過。過去在日據時期、還有1980年代時都曾遇到遷廟，但施工都不順利，擲筊後發現是神明不願遷移，考量當地民情而保留至今，因此形成路中廟的奇景。



千秋府除了供奉千秋爺，也供奉中壇元帥、朱府千歲、邱府元帥、福德正神、註生娘娘、黑虎將軍等神明。廟的後方還有一棵老榕樹被稱為“福樹公”，榕樹樹齡約有70年以上，樹高約8公尺，同樣也受到信眾供奉。



根據介紹，千秋府最初立廟時間目前尚不可考，相傳清朝時期原居福建省泉州府同安縣的黃千秋於清高宗乾隆46年渡海來台，來到台灣府鳳山縣打狗（現為高雄）後，因認為現今千秋府所在地靈光四射、是青龍寶穴，就在此搭建茅屋，開始從事修補鐵鍋、雨傘和皮靴的工作。除此之外，黃千秋還從事行善以及且醫病救人等，直到數10年後，黃千秋辭世，並葬於他茅屋旁的老榕樹下，因其生前行善多，因此後人設立一座紀念碑及小祠，並尊稱千秋伯或千秋聖王來膜拜之。



至於如何形成“路中廟”，背後也有一段故事。日據時期時，當時日本人準備針對今和平二路沿線興建鐵路，當時相傳因千秋爺顯靈而使得遷廟行動受到阻礙。1980年代時，當時高雄市政府開始進行都市計劃，打算要徵收土地開闢道路，剛好千秋府便卡在計劃道路的正中間，因此計劃拆除遷廟，但連續4度進行遷廟皆因機器停擺失敗，經擲筊請示神明得知不願遷廟，經過廟方與市政府溝通協調後，市政府順應民情，同意將道路改以繞過廟的方式鋪設，於是將千秋府保存原址，形成今日路中廟的特色。