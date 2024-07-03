管碧玲發聲定調　澎湖漁船越界休漁期捕撈

“海委會主委”管碧玲。（中評社 資料照） 中評社台北7月3日電／澎湖籍漁船“大進滿88號”2日晚間涉嫌越界捕撈遭大陸海警登檢並押回大陸泉州晉江市圍頭港。“海委會主委”管碧玲3日晚間對外回應，未來陸委會、“漁業署”將透由兩岸溝通，希望陸方依程序儘速放船放人，“海巡署”也會保持關注。



管碧玲3日整天神隱，遭藍委、媒體人頻頻點名質疑其“消失”，直到3日晚間才對外表示，“我方”漁船在陸方水域作業，又適逢伏季休漁期而遭海警執法，“海巡署”盡力馳援，過程已在今早做了相關說明。



大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸，以及船長、漁工共5人。台灣“海巡署”3日上午召開記者會，說明大進滿88號是在大陸領海內捕撈，且現正是大陸伏季休漁期間，過去曾有案例是繳清罰款後放船放人，或現場協商由海巡帶回處理，並表達希望大陸查清事實後，儘速放船放人。



大陸海警局3日下午對外表達，大進滿88號涉嫌非法捕撈，違反中國休漁規定，且使用違反規格的底拖網。而台灣“有關船隻試圖干擾我正常執法”，福建海警依法予以警告驅離。



管碧玲說，未來陸委會、“漁業署”將透由兩岸溝通，希望陸方依程序儘速放船放人，“海巡署”也將透過管道，保持關注。



管碧玲指出，值此大陸海警在鄰近各國相關海域執法轉趨積極之際，為保護“我國”漁船作業安全，“海巡署”也將加強巡邏，並提醒漁民鄉親多加注意，避免類似案件發生。

