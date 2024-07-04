修罷免門檻攻防　綠委霸佔內政委員會主席台

綠委霸佔內政委員會主席台，並且放上一只鳥籠，裡面寫著罷免。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”許宇甄提案修正“公職人員選舉罷免法”，要提升罷免門檻，今日進入“立法院”內政委員會審查。不過民進黨團今日早上6時就動員到場佔領主席台杯葛議事，雙方一度爆發口角，藍綠大戰一觸即發。



綠委大軍今日約40位“立委”霸佔內政委員會主席台，並且放上一只鳥籠，裡面寫著罷免，意指國民黨團的修法要把罷免關進籠子。



許宇甄提出“公職人員選舉罷免法”修正草案，修法有兩大方向，包括要求公職人員上任一年內不得發起罷免連署，並新增規定同意罷免票必須高於當初的當選票，以免少數民意否決多數民意。



不過有傳言指出，國民黨團態度轉彎，可能會放棄同意罷免票必須高於當初當選票的條款。



對此，許宇甄今日上午短暫現身內政委員會瞭解情況，當時她表示，希望提出討論凝聚共識。



國民黨籍“立委”上午8時50分陸續到場瞭解狀況，其中國民黨籍“立委”王鴻薇還一度與綠委爆發口角，綠委笑著請王鴻薇坐下來好好討論，但王鴻薇大聲反嗆說，“你是主席嗎？我有這麼隨便嗎？”隨即轉頭離去。



國民黨團首席副書記長林思銘到場時則嗆綠委，你們怎麼一堆人在這，其他委員會都不用開嗎？



林思銘對媒體表示，民進黨說要好好討論，結果霸佔主席台，這要怎麼討論？實在很扯。國民黨團目前還要開會決定如何處理。