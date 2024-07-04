澎湖漁船遭大陸扣押　蔡明彥析兩層面動因

蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月4日電（記者 黃筱筠）澎湖籍“大進滿88”漁船2日在金門海域作業時，遭到大陸海警船登檢扣押帶走。台“國安局長”蔡明彥今天受訪表示，台灣漁船遭到中國大陸登檢扣押是不尋常案例，政府處理上會非常謹慎。他也分析大陸此舉背後動因有兩個層面，法律面與政治面。



蔡明彥說，政府會全力捍衛維護漁民在海上相關合法漁事權利，但是也提醒漁民進入敏感水域提高警覺，要遵守相關國家規定。



他強調，兩岸在處理這樣案例，希望還是要有良性互動、堆疊善意，讓雙方關係朝良性、正面方向發展。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局長”蔡明彥、大陸委員會、“文化部”、通訊傳播委員會、“法務部調查局”報告“近期中國大陸對台滲透作為樣態與因應”，並備質詢。



台灣媒體詢問這次大陸漁船強行登檢，“國安”單位評估是否有警告意味，兩岸敵意螺旋上升？蔡明彥表示，這次漁船事件來講，台灣漁船遭到大陸登檢扣押不尋常案例，我們處理會非常謹慎。



蔡明彥說，這背後動因，有兩個層面，一個是法律面，中國官方認為涉及違反漁事法規，這是中國說法，我們會關注；第二是政治上面考量，中國大陸要不要透過漁船扣押，可能後續的行政裁罰，展現大陸對台海管轄權，以及弱化政府“主權”地位或對政府施壓，這部分要看後續有沒有認知作戰操作，會做完整評估再做分析。