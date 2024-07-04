綠佔主席台　藍總召傅崐萁怒火轉向劉世芳

傅崐萁怒嗆劉世芳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團推動“公職人員選舉罷免法”修正，“立法院”內政委員會今日排審此案。但民進黨團發動強力杯葛，一早就占領委員會主席台，意圖讓委員會無法開會。國民黨團總召傅崐萁率領藍委在“立院”紅樓2樓準備召開記者會時，和受邀出席內政委員會的“內政部長”劉世芳狹路相逢，眾人將劉包圍。



傅崐萁則對劉世芳怒嗆，希望她向賴清德和民進黨團總召柯建銘傳達，不要用這種方式對付在野黨。要告訴民進黨不要動員，執政黨這麼大，說要社會共識但連討論都不行。讓劉世芳趕忙回應，“我是行政系統，尊重“立法院”。



傅崐萁不罷休，連番質問劉世芳，民進黨有尊重“立法院”嗎？劉世芳也高聲回應說“我尊重！我尊重！”雙方火藥味濃厚。在一旁的藍委徐巧芯亦表示，“我們送她（劉世芳）進去開會”，才結束雙方的對峙。



傅崐萁強調，希望在“立院”民主殿堂，讓各政黨提出的法案能充分討論，以凝聚社會共識。畢竟全世界《選罷法》的罷免門檻定在50%，可是台灣是擁有40%民意的“總統”，卻要50%的門檻才能罷免。60%民意的“立委”，25%門檻就能罷免，體制的不合理造成國家擾攘不安。