提高罷免門檻沒得談　綠黨團吳思瑤促藍撤案

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月4日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會4日排審公職人員選舉罷免法，但藍綠一早就爆發衝突。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤4日表示，民進黨的立場是，間接閹割人民的罷免權，民進黨沒有辦法接受，也不值得討論，呼籲中國國民黨撤案、台灣民眾黨起義來歸。



民進黨“立委”陳亭妃質疑，在民間團體連署罷免國民黨基隆市長謝國樑的時機，國民黨“立委”提案修選罷法提高罷免門檻，令人質疑是不是為了救謝國樑？



“立法院”內政委員會4日審查“公職人員選舉罷免法部分條文修正草案”，由於藍綠意見不同，一早就爆發朝野衝突，綠委佔領主席台，導致會議無法進行。



吳思瑤接受媒體訪問表示，國民黨的提案是要提高罷免門檻，民眾黨則是要以臨時動議提出在連署罷免時，要求交付身份證正反影本，在連署階段就提高罷免難度。藍白無論是提案修法還是修正動議，在連署階段就設下高難度，民進黨都礙難同意，因為這些在本質上都是剝奪“憲法”賦予人民神聖的罷免權。



吳思瑤說，民進黨的立場非常清楚，“立委”不應當自肥、不應當擴權來修正對於自己有益的法案，變相戕害人民神聖權利的行使。因此今天早上6點，民進黨團一致在內政委員會因應可能的議案審理，希望國民黨、民眾黨懸崖勒馬，撤回這種站在民意對立面的提案。



吳思瑤指出，國民黨雖一度傳出可能要退回提高罷免門檻的修正案，但我們也要持續觀察民眾黨的立場，民眾黨的立場到底是要繼續作為“傅隨組織”，還是棄暗投明、起義來歸，到現在還沒有清楚的動向，若是要間接閹割人民的罷免權，民進黨也沒有辦法接受。



吳思瑤表示，今天的會議就不需要再進行了，我們會繼續在內政委員會守候，希望給藍白一個思考空間、一個更好的台階，不要站在民意的對立面。