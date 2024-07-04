漁船被押澎湖綠委轟台官方　陳亭妃：須釐清

綠委陳亭妃。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月4日電（記者 鄭羿菲）澎湖籍漁船“大進滿88號”船與5名人員目前仍被扣押在福建泉州圍頭港，民進黨籍澎湖縣“立委”楊曜發臉書譴責“行政院”罔顧漁民生命安全，不知台灣海峽安全的漁撈作業範圍，是大進滿被扣押的主因。民進黨籍“立委”陳亭妃4日表示，若連澎湖縣的區域“立委”都認為“海巡署”與漁業署不同調，那就應該釐清。不要連“立委”都覺得講得不清不楚。



對於該事件，大陸海警局3日下午對外表達，大進滿88號涉嫌非法捕撈，違反中國休漁規定，且使用違反規格的底拖網。而台灣“有關船隻試圖干擾我正常執法”，福建海警依法予以警告驅離。台“海委會主委”管碧玲晚間也定調，是漁船越界休漁期捕撈。



綠委楊耀3日則在臉書發文表示，“海巡署”跟漁業署對於作業區域是否越界是兩套看法，“海巡署”稱大進滿88號已進入中國領海，但漁業署長卻說該處屬於“台灣漁民傳統漁場、兩岸共同作業的區域”。台灣在兩岸漁民共同作業區、漁業重疊區根本就沒有與中國達成共識。他必須譴責“行政院”罔顧漁民生命財產安全，漁民朋友不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿被扣押的主因。



綠委陳亭妃4日接受媒體訪問表示，“行政院”各部會一定要把這次澎湖漁船事件的原因、為什麼中國有這樣的動作，還有捕魚的範圍到底在哪裡，應該解釋說明的更清楚，讓大家有一致的說法與瞭解。而不是連“立委”都認為“海巡署”跟漁業署講的不清不楚、不同調。



陳亭妃說，若連澎湖縣的區域“立委”都認為“海巡署”與漁業署不同調，那就應該站出來說的更明白一點，甚至把範圍理清的更清楚。她相信人民要的是一個真相。