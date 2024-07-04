高金素梅：賴清德只會仇恨動員　人民不耐煩

無黨籍原住民委員高金素梅受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團推動“公職人員選舉罷免法”修正，提高罷免門檻，“立法院”內政委員會今日排審。民進黨團發動強力杯葛，一早就占領委員會主席台，意圖讓委員會無法開會。主持委員會的召委、無黨籍“立委”高金素梅表示，經過討論大家有共識才能終止政治惡鬥，罷免亂象。她無法理解今天開會有何不妥。



高金素梅痛批，尤其在賴清德就任後，不處理民生經濟法案，反而仇恨動員，讓政治對立更嚴重。她認為人民已非常焦慮，感到不耐煩了。



身體不適前陣子住院的高金素梅今天銷假出席內政委員會，要主持該委員會的審查。但面對民進黨霸佔主席台無法開會，她感到非常無奈。



高金素梅受訪時強調，今天不只要討論罷免門檻的問題，還有很多項原住民選區多年來選舉權益的問題。這些都是在昨天公聽會中大家有共識的部分，民進黨一直在講沒有討論沒有民主，所以大家一起來討論現在的罷免亂象，還有原住民選舉制度的不公平，有什麼不妥？



高金素梅說，為什麼民進黨今天不敢討論？經過討論大家有共識，才可以終止政治惡鬥，罷免亂象。



高金素梅提到，她因為身體不適，講話還會有點喘，加上不能久坐。原本打算今天主持會議到一個階段，會商請藍委許宇甄幫忙代理，她回辦公室休息一下再繼續。她會很負責任地履行召委應該做的工作。