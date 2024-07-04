王鴻薇驚爆綠媒三立與詐團合資　開節目洗白

藍委王鴻薇召開“揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月4日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”王鴻薇4日踢爆，綠媒三立集團不僅內藏設立詐騙公司，還堂而皇之與詐騙集團合作推出節目，三立一手承包政府打詐標案，一手與詐團合作，檢調敢查嗎？另外綠媒自由時報造謠有陸媒記者干涉台灣政論節目製作，也提不出證據，請問社會責任在哪？



王鴻薇今日上午在“立法院”中興大樓開“揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！”記者會，踢爆三立集團與詐團“ACE王牌交易所”詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，根據調查，謝嫌擔任負責人的“萓篆公司”開在三立大樓3樓，且公司監察人是前三立行動媒體部副總林慧珍。去年4月三立都會台還協助詐騙集團洗白合作推出由陶晶瑩主持的《BIBO願望合夥人》。



王鴻薇說，ACE王牌交易所於2018年成立，今年1月4日被踢爆涉詐欺，年初爆出詐騙案，虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰，和詐騙集團主嫌林耿宏，以及律師王晨桓，還有“三立”出身李燕南也被列被告，從2019年起開始分工，編寫不實白皮書，上架虛擬貨幣，成立直銷團隊，誆騙民眾，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億元新台幣，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。



王鴻薇說，今年4月再爆出，林淑芬、謝詩瑩母女成立“蓮池精舍”宗教組織，以聽法音、起乩等方式洗腦信徒，2022年開始並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達1億餘元，母女檔雙雙遭羈押起訴。其中協助ACE王牌交易所洗錢的謝詩瑩，在協助洗錢後1年，於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司成立一個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，且三立新聞的業配稿還強調這是“為台灣首家合法合規”交易所，迄今都未下架。

