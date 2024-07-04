郭正亮：陸對台已就作戰位置　美國很緊張

郭正亮3日在中天節目《綠也掀桌》接受專訪。（截自綠也掀桌YouTube畫面） 中評社台北7月4日電／大陸解放軍不斷加大圍台密度，對此，前“立委”郭正亮3日表示，實際上大陸軍機、軍艦都已經進入作戰位置了，5月中的聯合利劍—2024A軍演，解放軍也沒有進來12海里，最近的地方就是接近24海里。但飛彈絕對打得到台灣，所以這就是為什麼那次的軍演，美國人看得很緊張。



郭正亮3日在中天節目《綠也掀桌》中表示，他問過台前空軍副司令張延廷，張說基本上以現在空對地的飛彈性能，在40海里內就打得到了。因為台灣的國際法追不上時代，所以台灣鄰近海域是24海里，領海是12海里。因為當年的武器性能打不到，但以現在的武器性能是再更遠都可以打得到。有的空對地飛彈可以打100公里，搞不好在50海里都可以打到。所以說大陸軍機、軍艦多接近，這種意義已經不大了。



郭正亮指出，實際上大陸軍機、軍艦都已經進入作戰位置了。5月中的聯合利劍—2024A軍演，大陸軍隊也沒有進來12海里，最近的地方就是接近24海里，但絕對打得到台灣。雖然沒有實彈，但為什麼那次的軍演，美國人看得很緊張？因為他們都知道，那就是就作戰位置了。不只是空軍、還有海軍都是了，問題在這裡！



郭正亮認為，大陸軍機、軍艦圍台，是大陸不承認台灣領空、領海，大陸要表示對台有執法權。