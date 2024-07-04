綠召委王定宇又喊休息　王鴻薇轟沒收會議

藍委王鴻薇批綠召委王定宇沒收會議，丟臉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月4日電（記者 黃筱筠）藍綠“立委”今天主要聚焦內政委員會《公職人選選舉罷免法》修法動作，各黨團都甲級動員，“外交及國防委員會”主席、民進黨召委王定宇更在官員報告後，約9點30分直接就宣布會議休息。國民黨“立委”羅智強、王鴻薇不滿紛紛上台自己發言，而官員也被晾在一旁。王定宇在10點38分回到主席台宣布會議休息到下午兩點半，官員回去辦公。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國安局長”蔡明彥、大陸委員會、“文化部”、通訊傳播委員會、“法務部調查局”報告“近期中國大陸對台滲透作為樣態與因應”，並備質詢。



因為王定宇宣布會議休息，官員都坐在一旁等待。除了藍委羅智強不滿，王鴻薇也自己上到質詢台發言，她說，沒有在“外交及國防委員會”看到召委王定宇，卻在內政委員會看到王定宇，這不是很怪嗎？到底是要召開還是不召開，行政官員在這裡卻不能叫他們上來，召委到底有什麼要事，放著官員、要質詢“立委”在這裡，媒體應該也很關心今天議題，盯梢案到底查到哪裡？怎麼召委不想知道，那排這個議題什麼意思啊。



王鴻薇也批評，民進黨“立委”是要當薪水小偷嗎？我們不願意，有些官員要拿手機、公文做公務，杯葛開會不准開會，王定宇應該在監看我們，應該知道王鴻微在呼喊主席、協尋主席。



王鴻薇發言到一半，王定宇則回來宣布會議休息到下午兩點半，請官員回去辦公。王鴻薇則批評說，不讓她講了，不講還不回來，沒收會議丟臉。