漁船案管碧玲無能處理　王鴻薇：快下台

藍委王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月4日電（記者 張穎齊）針對澎湖漁船涉非法捕撈遭大陸海警連船帶人帶回福建圍頭港一事，中國國民黨籍“立委”王鴻薇4日表示，從214金門撞船事件、大陸快艇直入淡水到澎湖漁船案，都顯示海洋委員會主委管碧玲無能處理涉及兩岸的相關事務。神隱、裝死、裝睡，民進黨還企圖做政治操作，結果統統被打臉。



王鴻薇今日上午在“立法院”中興大樓開“三立藏詐團主嫌還幫開節目宣傳”記者會，會後接受媒體提問。



針對澎湖漁船案，王鴻薇表示，管碧玲早該下台。從淡水漁港發生有大陸人坐著快艇長驅直入時，就該下台。這次又發生嚴重的澎湖漁船帶走案，是2007年來首次發生，當第一線的海巡人員營救澎湖漁船時，管碧玲去哪了？完全不見蹤影，最離譜的是“行政院”、“海巡署”都對外說明完了，管還是不見、裝睡，這樣怕事的主委留著幹嘛？奉勸“行政院”長卓榮泰早日讓管碧玲下台，面對兩岸關係緊張，管無能處理。



王鴻薇說，兩岸之間漁船違反規定是常態，過去也有發生處罰、扣船。但這次是17年以來，大陸首次對台灣扣人扣船，都透露兩岸不尋常氣氛，漁民都知道對岸在懲罰賴政府，相關單位應該交涉。但從管碧玲的聲明中看到，僅說後續就由陸委會、漁業署去交涉，好像都不幹管碧玲的事，有責任別人扛。



王鴻薇強調，當務之急是趕快跟對岸交涉，依照程序把人船帶回來。而民進黨試圖操作政治、無限上綱，統統被打臉。民進黨“立委”蘇巧慧竟說國民黨在跪著求和，那蘇有本事就把人船帶回來。