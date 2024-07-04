鄭照新：盧秀燕拜會王金平聚焦農業交流

台中市副市長鄭照新。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕5日將南下高雄拜會前“立法院長”王金平，引發政壇關注。台中市副市長鄭照新今天對此表示，盧是以晚輩身分去拜訪王前院長，屬於一般性質的聯誼，且主要聚焦在中南部的農業相關交流，大家不必多作政治聯想。



盧秀燕5日將率團隊南下拜會王金平，據瞭解，王將在路竹老家設晚宴招待，預計會有黨籍“立委”、議員及企業界人士出席，賓客人數多達百餘人。盧秀燕6月底才北上與國民黨籍新北市長侯友宜合體，7月初又與王金平會面，月底再安排訪美，動作頻頻，布局外來的意味濃。



對於盧秀燕5日會王金平，鄭照新4日出席東海大學“玉釵AI NB教室”揭牌典禮受訪表示，該活動定調為晚輩拜訪長輩的聯誼，性質單純，而且是偏於農業跟市政相關的交流，大家用平常心看待即可。



鄭照新表示，這次市府團隊到高雄交流，王金平找了很多南部與農業相關的好朋友，與台中市洽接合作機會，不必要有多餘的政治聯想。



鄭照新強調，台中希望在農業方面可與南部有合作機會，尤其是在農業通路行銷方面，這次高雄市農會理事長蕭漢俊也將出席聯席，台中與高雄的農產品如果能在通路上面相互打通，對農民收益有所幫助，台灣的農業一向是農民很會種，但行銷方面則須要政府以及商業相關部門幫忙，所以這樣的密切交流有助於兩地農業發展，這是盧秀燕與王金平會面的重點。