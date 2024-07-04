台中招手輝達投資　東海大學準備好了

東海大學成立“玉釵AI NB教室”揭牌啟用。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月4日電（記者 方敬為）台中東海大學建置“玉釵AI NB教室”今天揭牌啟用，該教室架設60台華碩最新型的AI筆電搭配輝達（NVIDIA）的GUP及AI技術，台中市副市長鄭照新出席典禮，當場向與會的NVIDIA台灣區業務協理邾亦為表示，歡迎輝達布局台中。



東海大學校長張國恩也強調，該校是輝達執行長黃仁勳點名中部地區唯一上榜的AI協力大學，學校已準備三塊地可供輝達進駐，歡迎輝達到台中投資，邾亦為則表示，有機會與東海大學、台中市進一步合作。



東海大學4日舉行“玉釵Al NB教室”啟用儀式，正式宣布與華碩、輝達合作，引進輝達創辦人黃仁勳6月2日在台演講點名的華碩ROG Zephyus G16筆記型電腦，打造台灣首座導入NPU神經網路計算單元的AI NB教室，加強培育數位領域人才。包括鄭照新、台中市數位治理局長林谷隆、東海大學校長張國恩、東海大學董事長吳清邁、華碩聯合科技董事長林福能、輝達台灣區業務協理邾亦為等人共襄盛舉。



張國恩表示，東海大學與時俱進，推動AI教育，透過校友賴正秋慷慨解囊，贊助設備經費，並以賴正秋母親賴江玉釵紀念命名，別具深意。該教室結合現在最新的AI技術，鎖定生成式AI的應用教學，學校各學系都有機會運用，目前不少系所已開辦AI課程，例如建築系能透過生成式AI輔助，用於景觀、建築、公設等設計，當然包括音樂、影像都可以生成，教學應用層面相當廣泛。



鄭照新則歡迎輝達到台中投資，當場向邾亦為提出邀請，張國恩也幫腔表示，該校期待輝達能夠進駐台中市，AI人才培育非常重要的，學校一定是扮演這方面的角色。東海大學有廣大的校地，學校也非常願意協助輝達在台中落腳，他說，已有準備三塊地至少1公頃的面積，市府方面也相當樂見，期待輝達能到台中發展布局。