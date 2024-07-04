綠委杯葛議事　藍委出奇招換會議室開會

內政委員會召委高金素梅卡在走廊無法進入會議室，只好在走廊宣告更換至教育文化委員會會議室開會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團提案修改《公職人員選舉罷免法》的罷免門檻條文，“立法院”內政委員會今日排審，引爆藍綠雙方激烈衝突。由於民進黨團今日早上6時發動甲級動員，霸佔主席台杯葛議事，國民黨團下午出奇招，宣告更換至教育文化委員會的會議室開會，令綠營意外。



國民黨籍“立委”許宇甄提案修改《公職人員選舉罷免法》，修法有兩大方向，包括要求公職人員上任一年內不得發起罷免連署，並新增規定同意罷免票必須高於當初的當選得票，以免少數民意否決多數民意。



民進黨團上午霸佔內政委員會主席台杯葛議事，內政委員會召委、無黨籍“立委”高金素梅宣告開會，但因綠委持續叫囂，導致會議無法進行，整個上午都在空轉。



國民黨團下午2時30分出招，高金素梅原本在大批藍委陪同下要進入內政委員會開會，但被綠營阻擋，無法進場。高金素梅只好在走廊宣告改到教育及文化委員會的會議室開會。



接著藍委就聚集在教育及文化委員會會議室，控制住主席台，不過綠委卻主張在走廊宣告是無效宣告，不接受更換會議室。



國民黨籍“立委”謝龍介動怒飆罵，痛批賴清德來這套是輸不起。