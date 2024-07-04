佛光山與台灣戲曲學院合作　推展中華文化

佛光山佛陀紀念館與台灣戲曲學院4日簽署合作備忘錄，佛陀紀念館館長如常法師（右）、台灣戲曲學院校長李揚分別代表簽約。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月4日電（記者 蔣繼平）佛光山佛陀紀念館今天下午與台灣戲曲學院簽署合作備忘錄，雙方將以中華文化為導向，結合戲劇演出、特技表演，以及戲曲的教育推廣。另一方面也結合人才培訓、實習，提供學子發展舞台。記者會上由佛陀紀念館館長如常法師、台灣戲曲學院校長李揚順利完成簽約儀式。佛光山佛陀紀念館2014年以來和各大學產學合作已逾8所，包含人文、科技、藝術、外語等專業領域，今再拓展戲劇領域。



佛光山4日舉辦“佛光山佛陀紀念館與台灣戲曲學院簽署MOU”記者會，簽約儀式在佛陀紀念館禮敬大廳3樓舉行，由佛陀紀念館館長如常法師、台灣戲曲學院校長李揚分別代表雙方進行簽署。佛館副館長依潤法師、永融法師、永均法師、有賢法師，以及台灣戲曲學院副校長敖國珠、研究發展處研發長林顯源、產學合作組組長顏素娟到場見證。



透過簽約，代表未來雙方將緊密合作，以中華文化為導向，結合戲劇演出、特技表演，以及戲曲的教育推廣，多元活潑展現台灣戲劇專業人才的軟實力，在佛陀紀念館增能培訓及教育培訓上，更能帶動校外教學，讓台灣的中小學生到佛館能增廣見聞，廣拓戲曲藝術的認知。



如常法師致詞時表示，戲曲文化歷史悠久，在台灣是無形文化資產，在聯合國文教組織而言，是非物質文化遺產，佛陀紀念館秉持星雲大師理念，相當重視非物質文化遺產，自2011年開館以來，有傳統京劇、新京劇、豫劇、黃梅戲、崑曲、歌仔戲等，不乏在年度的國際書展、世界神明聯誼會、佛光山春節活動或重大節慶中，都有不同劇團、不同型態的演出。歷年來在世界神明聯誼會也有京劇“哪吒少年風火輪”、歌仔戲“蓬萊大仙”、“觀音渡龍王”，黃俊雄布袋戲團、小西園掌中劇團的“掌中戲”，不但很接地氣，更深得民心喜歡，也提升人心向善的力量。