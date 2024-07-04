兩岸籌辦13年　高雄佛光山展敦煌石窟藝術

“絲路光華 敦煌石窟藝術特展”是兩岸攜手前後共籌辦13年才終於來台展出。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）佛光山佛陀紀念館目前展出的“絲路光華 敦煌石窟藝術特展”，是佛陀紀念館與大陸敦煌研究院聯合策劃，兩岸攜手前後共籌辦13年，才有機會飛越4400公里來台展出，帶來三座石窟、七座藻井和百餘件文物，是敦煌莫高窟第一次在台灣展示，也完成星雲大師兩岸藝術文化交流遺願，意義重大。展期從去年底登場到本月21日為止。



根據佛光山介紹，中國著名四大石窟之一的敦煌石窟，歷史久遠、自漢代以降，橫跨多個朝代、規模宏偉，是佛教藝術心靈的故鄉，有數不完、說不盡的故事，可謂佛教藝術的巨大寶藏。本次展出，重現敦煌莫高窟3座石窟及7座藻井等實體，其中包括經敦煌研究院3D打磨的“中心柱窟”，連同百餘件真跡或臨摹等珍貴文物，跨越4400公里首度在台現身，是百年來規模最大最精彩的敦煌特展。不過石窟重現的部分禁止拍照，若要欣賞只能親自走一趟了。



此次特展分為5大單元呈現，分別是絲路漫漫、千年營建、燦爛佛宮、世俗百態、石破天驚。絲路漫漫的部分，呈現張騫出使西域，將溝通歐亞大陸、以絲綢貿易為代表的中西商道連接起來。這條從長安出發，經河西走廊，出敦煌通往西域，直趨中亞、印度、西亞，以至歐洲大陸的陸路交通道路被19世紀德國地理學家李希霍芬稱為“絲綢之路”，沿用至今。絲綢之路是貫通歐亞大陸的主要幹線、互通有無的商貿大道，同時還是開展文化交流與匯通的橋梁。它的開闢，促進了古代中國與絲綢之路各國的友好往來和相互瞭解，對古代東西方的政治、經濟和文化的進步起了重大作用。在這條綿延的漫長古道上，敦煌一直是絲綢之路文化交流的重鎮。這裡有月牙泉名聞遐邇，有雅丹地貌鬼斧神工，有兩關懸泉蒼凉悠遠。公元前後，印度北傳佛教沿著絲綢之路的阿富汗、中亞、塔克拉瑪干大沙漠南北側，全面傳到西域，接著傳到了中國，並繼續向東擴散，最遠到達朝鮮和日本。隨著佛教的發展和佛教文化的廣泛傳播，佛教藝術也在敦煌蔚為大觀。

