黃偉哲化身叫賣哥1萬2千公斤愛文芒果完銷

台南市長黃偉哲（右）上電視購物台化身叫賣哥直播，現場1萬2000公斤芒果順利完銷。（台南市政府農業局提供） 台南市農業局指出，台南芒果香氣濃厚，果肉細緻Q彈，尾韻甘甜，冰鎮後食用味道更好。（台南市政府農業局提供） 中評社台北7月4日電／民進黨台南市長黃偉哲4日特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向消費者極力推銷台南愛文芒果。黃偉哲化身為叫賣哥推銷，現場準備1萬2000公斤共2000箱愛文芒果，不到40分鐘全部完售。



台南市長黃偉哲表示，台南芒果產量全台第一，每兩粒芒果就有一粒來自台南，被稱為芒果的故鄉。台南芒果的好滋味不僅要推薦給全台消費者，更要分享給全世界，因此日前他率農業局團隊快閃式的前往新加坡、馬來西亞、日本三國，為上架於國際超市通路的芒果進行推廣行銷。目前預約訂單接踵而至，未來除愛文外，也將持續拓展金煌、西施等品種，讓各地消費者可以嚐到更多不同風味的芒果。



台南市府農業局指出，本次選用每箱6公斤約16至18顆的果品，深受消費者喜愛，果實大小一次一顆一人品嚐份量剛剛好。芒果香氣味濃厚，果肉細緻Q彈，尾韻甘甜，冰鎮後食用味道香甜而不膩，夏日品嚐無負擔！



農業局進一步說明，由於台南日照充足，加上南化地區氣候較平地低2度，且種植於排水性極佳的山坡地形，造就南化愛文芒果擁有濃郁香氣、甜而不膩、果肉結實有Q度等特色。入口後韻還有一股淡淡微酸，纖維細小，今年芒果評鑑奪冠區域就在南化，相當難得！



農業局表示，今年度芒果受到氣候影響，產量較去年略減，收成預計6萬多公噸，但芒果美而甜，口感結實、風味濃郁、品質絕佳。台南芒果產季將持續到7月中旬後，呼籲喜愛芒果的饕客提早訂購，以免向隅。

