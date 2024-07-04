嘉義市鐵路高架挖到13具史前骨骸俯身葬

考古團隊發現台斗坑疑似遺址骨骸。（嘉義市文化局提供） 中評社嘉義7月4日電／嘉義市鐵路高架化工程於2021年2月在嘉北車站往南、鐵軌西側發現“台斗坑遺址”，鐵道局委託考古團隊挖掘調查逾3年，開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸。據調查結果指出，這些遺址距今已2500至2700年前，並且為嘉義最早人骨骸出土，而骨骸的躺臥方式並非普通的“仰躺”形式，而是“俯身葬”。據悉，多數俯身葬的遺址經常出現在隸屬於番仔園文化的遺址。



鐵道局委託人類學博士顏廷伃帶領的言古文化考古團隊，執行“台斗坑遺址”挖掘調查，考古作業持續。文化局還未公告為遺址，出土的最早嘉義人骨骸“俯身葬”特別嗎？



顏廷伃表示，俯身葬這類看似不正常墓葬形式，民間流傳不少口傳資料。電影《紅衣小女孩2》設計俯身葬復活橋段，但台灣原住民並沒有這種口傳。還有對於俯身葬大多為奴隸等推論，實際上並未能從考古資料證實。且歐洲地區基督教墓園的俯身葬，被認為可能表達謙遜意味。由於古人已死，墓葬形式的意義很難從考古資料證實。



顏廷伃說，現代普遍常見仰伸直肢葬。但從其他縣市如早期台南地區大湖文化的烏山頭期，及更晚期金屬器時代的台中地區番仔園文化清水中社遺址，都出土不少俯身葬。不過台斗坑遺址骨骸除了1具是南北向，其餘為東西向，與台南的俯身直肢葬為南北向有些微差異，清水中社遺址則不少為東西向俯身直肢葬。



顏廷伃說，史前人類墓葬大多受文化制約、政治與宗教影響，因此台斗坑遺址的俯身葬，可瞭解為該區域的一種特殊族群文化。



嘉義市文化局表示，史前文化博物館南科考古館協助研究調查皆已完成。研究指出，出土的5具先人骨骸，分別為35歲男性、20多歲女性、2具為疑似成年男女、最後1具為20多歲但無法判定性別。遺址年代距今大約是2500至2700年前。



市文化局指出，南科考古館兩期研究成果也指出，從2具人骨脛骨末端有蹲距面的存在，可推論台斗坑史前人可能有蹲下來相關活動。有1具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下的痕跡，是一特殊案例。



市文化局表示，目前涉及台斗坑疑似遺址區域除了鐵路高架化橋墩基礎位置，橋墩旁排水溝也相當接近，去年底經文資審議，排水溝施作區域也需考古挖掘，預估2025年12月完成，研究成果報告最快2026年出爐。