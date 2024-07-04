桃園捷運首拼圖完成　張善政拚2026通車

張善政今日出席桃園首條自辦捷運綠線行控中心大樓上樑典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月4日電（記者 盧誠輝）桃園首條自辦捷運綠線工程今日舉行北機廠行控中心大樓上樑典禮，中國國民黨籍桃園市長張善政感謝工程團隊夜以繼日的付出，每日動員數百人力，8個月就讓從荒地到完成維修廠及駐車廠結構，1年完就成行控中心大樓，他期勉在完成第一塊拼圖後，桃園捷運綠線能在2026年如質如期通車。



桃園捷運局今天下午舉辦捷運綠線北機廠的行控中心大樓上梁典禮，包括張善政、桃園市政府秘書長溫代欣、捷運局長劉慶豐和多位藍綠桃園市議員都到場觀禮。



張善政表示，在捷運局去年初迅速確認北機廠建築風貌後，加速設計圖的審查，並積極要求及協調統包廠商，每日動員數百人力，將北機廠工區從一片素地，以8個月完成高達90萬方土方量、15公頃基地的整地工程，讓建物在去年5月起陸續動工。



張善政指出，捷運局在8個月內就完成維修廠及駐車廠結構、1年完成行控中心大樓及變電站結構，4棟核心建物總完成1.2萬坪樓地板面積，達成階段性控管時程，讓建築裝修、水電環控、機電系統等作業能接續，實屬不易，感謝工程團隊夜以繼日付出。



張善政強調，北機廠是捷運通車的必要重點，4棟核心建物結構體能夠在1年內完成，無疑是為整體捷運綠線通車目標打了一劑強心針，目前可以看見廠區軌道陸續舖築、機電系統施工，對今年底首列車抵台，將在北機廠進行測試，為捷運綠線工進安排奠定堅實基礎，相信透過工程團隊的專業與努力，有信心完成2026年北段通車的目標。