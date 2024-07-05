張啟楷：惡意螺旋上升 民衆黨鼓勵兩岸溝通

民眾黨籍“立委”張啟楷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月5日電（記者 張穎齊）澎湖漁船“大進滿88”號2日涉越界違規捕撈，遭大陸海警登檢，連同船與5人押回福建泉州圍頭港。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷接受中評社訪問表示，其實過去馬英九政府時期都好講話，越界雖不對，但此次人船都被扣走，兩岸硬碰硬很不好，台灣也該釋出善意才能解決問題。



張啟楷，出生於嘉義縣，台灣大學政治學系在職專班碩士，民眾黨不分區“立委”。1987年進入新聞界，歷任中國時報記者、年代電視新聞部副總編輯，及TVBS、中天、年代、東森財經、中時新聞網節目主持人、優傳媒社長、彰化縣工商發展投資策進會總幹事等。



張啟楷表示，澎湖漁船案是台灣方越界，越界就是不對，但其實像這種事情，以前都好來好去，馬英九政府時期很和平，蔡英文8年來也沒那麼嚴重，但這次是睽違17年來首次人船都被大陸方扣走，兩岸關係是往後退的，惡意螺旋持續往上走。



張啟楷說，214金門撞船事件沒善了，一直到最近大陸22條懲戒“台獨”的意見，兩岸如今硬碰硬，台灣方面又提出義務役配手槍、宮廟囤放彈藥等，都是準備打仗的現象，很不好。台灣在顧“主權”與安全時，政府也應該給予安和、遠離戰爭的社會，期待政府多加強交流與溝通。

