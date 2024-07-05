廖達琪：美潮流也是右派崛起　但誰贏都抗中

中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）6月初剛進行的歐洲議會改選，極右派政黨幾乎大獲全勝，在包含德、法、義等主要成員國中皆取得領先，這股風潮也吹到美國。中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪接受中評社訪問表示，這顯示民粹主義崛起，特朗普也算右派，與歐洲的潮流相契合，當選機會大，但不管誰贏，美對中政策都不變，美國一直把中國當作最主要“競爭性的對手”，但也會與拜登有所區隔，譬如停止軍援烏克蘭，不走多邊圍堵，回到單邊的模式，但不可預測性更高。



廖達琪為美國密西根大學政治學博士，曾任中山大學政治學研究所所長、台灣政治學會會長、史丹佛大學胡佛研究所訪問教授。



廖達琪表示，這顯示民粹主義崛起，特朗普也算右派，與歐洲的潮流相契合，右派就是比較以國家為中心，反歐盟，回到國家主義國族主義。經濟上雖然是要開放自由市場，也不主張把自己關稅拿掉，會對國家本身不利，也反移民，因為要照顧自己人。右派在美國有很深的基礎，一般叫做傳統價值、家庭價值、反同性戀、反墮胎，美國保守價值也在抬頭，在歐洲也有這樣子的崛起，代表對進步價值的反撲。



廖達琪表示，美國在經濟上全球化以後，工廠外移，失業的白人男姓對特朗普充滿嚮往，因為性別平等也是一種自由價值觀，但會讓比較低教育程度的白人男性變得很難找工作，加上工廠外移，所以極端支持特朗普。傳統共和黨是菁英黨、有錢人的黨，民主黨則是比較親近婦女、有色人種，比較社會主義黨，因此，共和黨都是鄉村地區的票，民主黨拿到都會的票。但2020年投票結果卻反轉，發現共和黨吸引的是鄉村、較邊緣的人，因為這群人對民主黨失望。



民主黨拜登或共和黨特朗普，誰當選後對國際上會有何影響？

