陳雙全：漁船事件升級　私底下協調已不適用

澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全。（中評社資料照） 中評社台北7月5日電（記者 張嘉文）澎湖漁船“大進滿88”號2日涉越界違規捕撈，遭大陸海警登檢，連同船與5人押回福建泉州圍頭港。扮演居中協調角色的澎湖地區兩岸交流協會理事長、中國國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全向中評社表示，由於此事件受到高度矚目，已上升為兩岸的政治問題，泉州方面目前已無法作主，必須等待中央進一步的指示。



陳雙全說，過去類似事件的處理方式，就是通過私底下的交流，民間去拜託，可能一周或10天左右就解決了，但這方式此事件已不適用。他強調，如果“賴政府”堅持要用官方管道來溝通，事情會更複雜。



陳雙全強調，澎湖漁民現在都很擔心，因為類似事件可能有一就有二，所以呼籲兩岸高層是不是能好好坐下來，把海域的界線好好談清楚，談出一條共同可相處的路，這才對漁民有保障。



陳雙全，中國國民黨籍，是5屆澎湖縣議員，也曾任澎湖縣議會副議長及國民黨中常委，為現任國民黨澎湖縣黨部主委，另外也擔任澎湖地區兩岸交流協會理事長、澎湖科技大學校友會會長、澎湖縣生命線協會理事長、澎湖縣帆船協會理事長等職。



對於澎湖漁船事件，有居中協調的陳雙全接受中評社訪問時談到目前進度，他說，事發後他用手上有的人脈，向泉州台辦與泉州海警隊等單位，表達希望全力協助遭扣留的船員，盡快讓他們安全回到澎湖，但得到的回覆是必須等中央進一步指示。



陳雙全說，過去類似事件比較單純，漁民越界的部分，罰款完就處理完畢，但現在泉州地方也不敢做主了，因為此事件受到高度關注，媒體大幅報導，等於已變成兩岸的政治問題，但他仍希望兩岸政府能保持克制，避免事態繼續升級。

