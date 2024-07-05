潘兆民語中評：大陸展現擴大對台管轄權

兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月5日電（記者 方敬為）大陸海警船2日晚間登檢涉越界違規捕撈的澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻、5人員押回泉州圍頭港，引發關注。東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，從發布懲治“台獨”22條《意見》到這次海上強勢執法，大陸都在彰顯其行政管轄權，透過法理及實際行動展現其決心，大陸正以單方面的步調處理兩岸事務。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、政治系兼任教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



潘兆民表示，觀察大陸近期對兩岸事務的態度，可以發覺在行政管轄權的彰顯以及總體的法律層次有越來越高的跡象，這與先前發布的懲獨22條《意見》可說是相同的脈絡。過去大陸處理“台獨”是依據《反分裂國家法》，內容多是原則性規定，沒有具體罰則，然而，22條懲治“台獨”《意見》公布後，包括缺席審判制度、無期徒刑甚至最重處以死刑等，更加清楚具體的表現懲治“台獨”的方式。這部分已經從《反分裂法》的恫嚇與政治意義，進入具體懲治的階段，確立了法律上的紅線，並且展現紅線不可逾越的決心。

