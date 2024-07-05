中評專論：大陸否台灣治權 台當局束手無策

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北7月5日電（評論員 林淑玲）澎湖漁船“大進滿88號”涉違規捕撈2日遭大陸海警登檢扣押，連同漁船及5名船上人員被押往福建泉州圍頭港，引起震撼。台官方這次異常低調，當天就承認是台灣漁船違規，不敢再做“抗中保台”政治操作。大陸強勢執法給台灣帶來壓力山大，“賴政府”陷入與時間賽跑危機，不及早改善兩岸關係，遲早會出大事。



賴清德不斷以“兩國論”衝撞大陸，惡化兩岸關係，就職不到兩個月所有問題都來了，最近台灣許多退將、專家學者都在預測未來各種可能性。大陸軍機近來每天逼進台灣，無人機已飛進馬祖南竿機場，戰機或無人機未來會不會飛進金馬，甚至是台灣本島上空？大陸海警既然把台灣漁船押回泉州，未來台灣海巡船或運補船等會不會也在海上被大陸海警押走？



甚至是接下來，大陸若開始執行懲獨《意見》22條擴大執法，有指標性的民進黨人萬一到與大陸友好國家被捕，然後引渡回大陸怎辦？綠委顯然也極關心此事，日前質詢時還問到，大陸與50多個國家簽署引渡條約的影響，台外事部門高層官員答覆時也直言，“近來風險確有趨於嚴重的傾向。”最近兩岸間的事，都是前所未見，所有過去沒發生過的事都正在發生。

