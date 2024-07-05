罷免于北辰陸戰啟動　新黨拚首階段連署過關

新黨今晚在桃園啟動罷免于北辰陸戰連署行動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月5日電（記者 盧誠輝）新黨副發言人游智彬發起的罷免無黨籍桃園市議員于北辰的連署行動4日晚正式展開，游智彬表示，從發起罷免至今已收到全台超過1千份罷免連署書，但因外縣市資格不符，所以今天開始將在桃園各地發動陸戰，海選100位罷免于北辰的總幹事，力拚第一階段3595份連署書能過關。



新黨4日晚上6時在桃園火車站前廣告啟動罷免于北辰陸戰連署行動，包括游智彬、中國國民黨前青年團長田方倫、前“罷捷”團體發言人徐尚賢、民進黨組織部前主任莊嚴、新黨輿情中心主任季節等人都到場在街頭宣傳開講。當時正值下班時間，許多路過的市民都停下腳步簽署罷免連署書。



游智彬指出，罷免于北辰的原因是于並沒有為桃園在地鄉親服務，議會工作也敷衍了事，同一個會期，國民黨籍桃園市市議員黃敬平提案16件，于北辰卻衹有提案2件，領同樣的薪水，聘一樣多的助理，卻衹有做黃1/8的工作量，“如果這個不是薪水小偷，什麼才叫薪水小偷？”



游智彬透露，罷免前有請教地方大老，大老原來不看好罷免行動，認為只會幫助于北辰打知名度，但是國民黨黃復興系統的前輩怒濤澎湃，強力支持和推動罷免于北辰行動，甚至有幾位退役將軍都出手幫助，看來這把火燒起來的速度已經超過大家原來的想像。



田方倫提到，于北辰的政見是提升戰隊軍力，但軍隊並不是由桃園市政府所管，由此可知于北辰連自己的職權都搞不清楚，甚至還說要設立“‘國防’認知資訊公園”，但軍隊不歸于管、“國防”也不歸于管，更沒有資格叫國民黨籍桃園市長張善政提升桃園軍力，甚至過了一年半，連一個政見都沒有實現，僅是打著自己是退伍軍人的名號就要保台，因此他呼籲桃園居民勇敢做出正確決定，將於北辰下架議員的位子。



新黨表示，罷免于北辰共有3階段，且需桃園市桃園區的選民連署書才有效，若以上屆桃園區選舉人數35萬9433人來算，第1階段罷免需有效連署書3595份，第2階段需3萬5944份，第3階段需8萬9859人以上同意罷免才能達成，難度比民進黨罷樑還高，但新黨從4日起仍將在桃園區各地展開陸戰，力拚第一階段過關。