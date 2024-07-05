嚴震生：美大選特朗普勝算大　不會協防台灣

嚴震生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）美國總統拜登因為辯論表現不佳，是否“換登”引起討論。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，民主黨換拜登可能性幾乎是零，除非拜登自己不尋求連任。而目前觀察，共和黨特朗普確實勝算較大，若特朗普勝選，不可能協防台灣，只會賣更多武器給台灣。當中國可以給特朗普更多東西時，對台灣越不利。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



嚴震生指出，過去美國沒有發生過提名前後換掉參選人的例子，但是有副總統提名後發現健康問題而副手換人的狀況。另外是美國前總統詹森因為初選表現不好，自己不競選連任。過去美國總統選舉在黨代表大會決定，但是現在是初選決定，因此拜登不會自己說不選，初選出來的人怎麼換。



他表示，現在狀況是親民主黨媒體例如《時代雜誌》、《紐約時報》等請拜登退選，還有民主黨眾議院議員有很多蠢蠢欲動要表態。但會不會有骨牌效應，目前看起來也沒有。參議員也沒有人表態要換拜登，另外有兩位重要州長一位加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），但後來與拜登見面後，都表態可支持拜登。



他指出，在重量級州長與參議員不動之下，拜登應該就不會被換。但對於拜登團隊處理這件事情過程還是有不滿，質疑過程中為什麼不反映辯論表現不好這件事情。幕僚應該把意見往上呈現，拜登像是被層層包圍住，聽不到外界聲音。

