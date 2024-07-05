中評關注：民進黨政府漸顯執政窘境　

因為綠委被甲級動員到內政委員會，“外交及國防委員會”沒有主席主持會議，只好宣布休息，王鴻薇不滿主席王定宇而上台發言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團昨天為了杯葛國民黨提出的《公職人員選舉罷免法》相關修法，甲級動員影響議事進行，讓委員會無法召開。為了有效動員讓許多綠委主持的委員會呈現空轉，大批官員被晾在一邊。賴清德上任以來凸顯執政窘境，官員不受尊重，連多起兩岸漁船事件都無法好好處理，讓政府失信於人民。



賴清德上台後開始走朝野對抗路線，鋪陳明年的“大罷免”，力拼民進黨“立委”席次有機會超越國民黨“立委”。因此，國民黨提高罷免門檻的修法，民進黨一定要賣力阻擋，除了阻擋相關修反，也是累積之後罷免的能量。



但賴清德持續走朝野對抗路線，讓很多事情發展都有點荒謬。昨天為了甲級動員綠委到內政委員會，強力杯葛內政委員會召開，使得“外交及國防委員會”、經濟委員會、司法及法制委員會等都呈現大批官員苦候，卻沒有主席主持會議的窘況。因為，主席是綠委必須要去內政委員會支援。



過去民進黨在陳水扁執政時也是朝小野大，但綠委席次沒有現在多，無法在每個委員會都有召委，無法主導委員會議事主題。但現在8個委員會是國民黨、親藍與民進黨各一席輪值“立委”，在主導委員會狀況下，可邀請官員來備詢。但遇到昨天甲級動員狀況，綠委要趕往內政委員會，其他委員會都無法進行。



若比照昨天教育及文化委員會是由國民黨“立委”柯志恩擔任主席，還認真主持審查《學生輔導法》部分條文修正草案，那民進黨“立委”擔任主席卻宣布休息，還讓官員晾在一旁，無法辦公的狀況，格局高低就明顯呈現出來。



而民進黨要這麼賣力杯葛選罷法修法，有部分原因也想要轉移焦點。



有關於澎湖籍“大進滿88號”漁船因為涉及越界捕魚，人、船都遭到大陸海警船扣押，包括金門胡姓釣客3月出海釣魚迷航至中國大陸泉州圍頭海域，被大陸海警尋獲滯留至今逾3個月，仍無法交涉回台，這些事件都凸顯“賴政府”無力處理兩岸爭議事端。過去蘇貞昌擔任“行政院長”曾喊出口號“有政府會做事”，但現在“賴政府”卻讓人民被滯留在大陸無法返家，民眾對“賴政府”漸漸的會失去信心。