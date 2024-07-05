2艘陸航母同時在台周邊　張延廷吐4字

大陸航母山東號。（照片：解放軍南部戰區微博） 中評社台北7月5日電／針對近期大陸航母在台周邊現身，前空軍副司令張延廷表示，台灣北邊海域有福建號，南部有山東號活動，同時有兩艘航空母艦，在台灣北部海域還有南部的巴士海峽水域活動或驗測。而台灣“習以為常”，這是最可怕的。



《中時新聞網》報導，針對解放軍機艦繞台，張延廷3日在中天《頭條開講》節目中表示，有個現象跟以前不一樣，以前是小兵力逾越，現在是大兵力，22架次就有20架逾越“海峽中線”。台灣沒有作為，最可怕的是習慣了。

