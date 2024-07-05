綠媒和詐騙集團關係密切？陳耀祥：調查中

陳耀祥（左）被媒體包圍採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”王鴻薇昨披露，三立集團與“ACE王牌交易所”詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係匪淺，謝成立公司的登記地址更於三立大樓3樓。對此，通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天在立法受訪時強調，此案正在調查中。



媒體追問，是否政府一手反詐，一手維護詐騙集團？陳耀祥則說，相關細節還要在查證。



“行政院長”卓榮泰今天繼續到“立法院”進行施政報告並備質詢，議程排定為交通組質詢，陳耀祥隨卓到“立院”備詢時受訪做出以上表示。



王鴻薇4日也點名曾任“總統府”發言人、民進黨副秘書長的林鶴明曾任職三立集團的創造智能科技行銷長，與該案有關。不過，林鶴明昨回應，這些投資當時並非他的業務，且他已於去年8月轉任三立品牌行銷部策略長，支持檢調徹查嚴辦。



王鴻薇昨日指出，三立集團與詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝去年3月成立“萓篆公司”，公司登記地址位於三立大樓3樓。去年4月三立協助詐團洗白，開設節目“BIBO願望合夥人”。



王鴻薇更說，謝詩瑩於協助洗錢後一年，去年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆公司，該公司的監察人林慧珍為三立行動媒體部前副總經理。三立大樓產權屬於三立，公司登記需要三立同意。3樓所有其他登記公司皆為三立電視創辦人張榮華的公司，衹有萓篆公司為謝詩瑩的公司，該公司還是三立子公司出資。三立集團應說明清楚。