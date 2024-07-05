藍委促離島公共建設引陸商　卓榮泰反對

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月5日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立委”陳雪生、陳玉珍提案“離島建設條例修正草案”，主張離島公共建設引進大陸廠商，引來綠營攻訐。“行政院長”卓榮泰5日表達否定的態度，他說，涉及“國安”問題，及公共工程的品質，希望維持現狀。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌也表態，民眾黨不會支持修法。



“行政院長”卓榮泰5日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，2017年曾有過相關提案，內容無非是要引進對方的廠商參與離島的重大公共工程，甚至引進一些機具操作人員，同時也排除若干現行條例的規範。這將會對包括機場、港口、大橋等重大公共工程的施做發生實質的影響，同時也涉及到“國家安全”的問題。



卓榮泰說，還是懇請“立委”在審議的時候要以“國家安全”為優先，同時也要兼顧公共工程的品質，及將來公共工程進行中，我們可以直接監督的可能性。所以希望委員能夠很審慎的去面對這樣的法案，但是我們也希望維持現狀，我們可以比較有合理的來進行所有的對工程的理解跟參與是比較好的，需要能夠維持這樣的關係。



黃國昌認為，若是開放中國大陸的資本或工人直接過來，這件事情茲事體大，民眾黨團不會支持，茲事體大恐怕不適用離島建設條例，以這樣的方式開特別的後門來解決，這並不是一個妥當的方式。