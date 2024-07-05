綠委：兩岸現狀與“憲法”是否一致　政治現實

鐘佳濱。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）陸委會主委邱垂正4日出面澄清，強調政府立場一貫，“兩岸關係就是兩岸關係”，將依據“中華民國”憲政體制處理兩岸事務，並呼籲對岸相向而行。民進黨新潮流“立委”鐘佳濱今天受訪說，陸委會就是大陸委員會依據兩岸人民關係條例設立，那是根據“憲法”增修條文而來。透過“憲法”體制，機關代表解釋有法定職掌說明，對於賴清德是否有兩國論的主張，我們尊重陸委會基於機關職責與授權的說法。



至於陸委會說兩岸關係就是兩岸關係，是否打臉賴清德？民進黨“立委”洪申翰說，沒有打不打臉問題，賴清德說得很清楚“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，陸委會作為兩岸人民關係條例主管單位，這樣說法有從部會論述的基礎與道理，沒有打不打臉問題。



民進黨英系“立委”陳冠廷表示，還是一致的，兩岸關係是兩岸關係，或是兩岸關係互不隸屬。“中華民國”與中華人民共和國確實是互不隸屬的現狀，有人說要用完整“憲法”去定義，但是現實狀況與“憲法”是否一致吻合，是我們要面對現實政治問題。



陳冠廷強調，但是主權上非常清晰“兩岸是互不隸屬”，不只賴清德有這樣說過，馬英九也曾經說過治權與主權，某種程度有呼籲賴清德說法。